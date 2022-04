Il faut aimer beaucoup la vie pour tenir le coup

J’ai fait une récidive de cancer pendant la pandémie. Comme plusieurs, je fus un peu ballottée par le système avant d’être prise en charge de façon définitive. Je sais qu’ils sont légion, ceux et celles qui sont tombés entre les mailles du filet de notre système de santé, et qui n’ont eu qu’à ramer pour obtenir les soins requis. Je fais partie des chanceuses qu’on n’a pas laissées niaiser sur le bord du chemin et qu’on a prises en charge plutôt vite. Merci à la vie de m’avoir gâtée ainsi, et avec l’espoir que ma chance me suive encore un bout de temps, car ma petite de 5 ans a encore tellement besoin de sa maman.

Anonyme

C’est un baume de vous lire ce matin, car ça prouve qu’il existe encore, quelque part dans la complexité du système, une parcelle d’humanité dont vous avez été bénéficiaire. Je ne peux que vous souhaiter une suite aussi harmonieuse, pour que votre enfant profite de sa maman le plus longtemps possible.