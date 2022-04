Îles-de-la-Madeleine: le port sera refait et le nouveau traversier sera livré, assure Lebouthillier

Il n’y aura pas de choix à faire aux Îles-de-la-Madeleine entre un nouveau traversier et la réfection du port désuet de Cap-aux-Meules, a confirmé la ministre et députée fédérale de la région, Diane Lebouthillier.

Plus tôt ce mois-ci, l’Agence QMI rapportait que le maire de la Municipalité des Îles, Jonathan Lapierre, était prêt à laisser tomber le projet de nouveau traversier annoncé dans le budget fédéral 2019 afin que les sommes qui lui sont réservées servent plutôt à restaurer le port de Cap-aux-Meules qui a un urgent besoin de mise à niveau.

«Pour moi le dossier du port de Cap-aux-Meules chemine bien, a assuré Mme Lebouthillier en conférence de presse, mardi. C’est une priorité pour notre gouvernement d’avoir des installations portuaires qui soient fiables et sécuritaires et qui répondent aux exigences des Madelinots. Mais, on n’a pas besoin de laisser tomber un dossier pour en faire avancer un autre.»

Mme Lebouthillier a précisé que des propositions de plans préliminaires sont sur la table pour la réfection du port et qu’elle est en communication quotidienne avec Transports Canada sur cette question. «On est en train de peaufiner les choses pour le port de Cap-aux-Meules et soyez sans crainte, vous allez avoir un port neuf», a-t-elle fait savoir aux insulaires par la voie des médias locaux.

Quant au «NM Jean-Lapierre», toujours en phase de conception chez Davie Canada, à Lévis, il est prévu qu’il soit livré en 2026.

En attendant le nouveau navire, le ministère des Transports a fait l’acquisition d’un traversier temporaire l’an dernier, le «Madeleine II». Selon ce que nous disait le maire Lapierre la semaine dernière, ce traversier temporaire répond très bien aux besoins et les montants prévus pour la construction du «Jean-Lapierre» pourraient servir à la réfection urgente du port.

Cet avis est partagé par le président du Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules (RUPCAM), le pêcheur Jocelyn Thériault.

«Le port est désuet et en décrépitude avancée et il est déjà trop petit pour les bateaux qu’on a là, dit-il. Mettons le bons sens où ce qu’il est. Avant d’investir dans un autre bateau, on doit investir dans le port. Ça c’est sûr!»