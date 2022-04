La confiance des consommateurs envers les entreprises au plus bas

Près de la moitié des Canadiens n’ont pas confiance aux huit industries avec lesquelles ils interagissent régulièrement, selon le Baromètre de confiance d’Option consommateurs.

Les huit industries pour lesquelles les consommateurs sont méfiants sont le commerce de détail, le voyage, les banques et institutions financières, les assurances, l’alimentation, la vente de voitures, l’immobilier et les télécommunications.

Ce sont les secteurs du commerce de détail (60 %), du voyage (58 %), des banques et institutions financières (58 %) et des assurances (55 %) qui récoltent le plus grand niveau de confiance.

Par ailleurs, c’est dans le domaine des télécommunications que le niveau est à son plus bas puisque seulement 48 % des répondants se disent en confiance avec les entreprises de ce secteur. L’immobilier et l’industrie de la vente de voitures suivent avec seulement 51 % de taux de confiance, tandis que le secteur de l’alimentation récolte 54 %.

«Les répondants ont été questionnés au sujet de la justesse des informations reçues par le commerçant, de la clarté des contrats, de l’opinion générale des répondants envers l’industrie et du niveau confiance accordée aux entreprises pour protéger adéquatement les données personnelles détenues», a expliqué Option consommateurs.

Ainsi, seulement 41% des consommateurs considèrent que les contrats des entreprises de télécoms «sont clairs», 42% pensent que le prix annoncé par le commerçant «correspond au prix payé», et 42% croient que les détaillants «protègent adéquatement leurs données personnelles».

Pour ce qui est de l’industrie de la vente de voitures, près de la moitié des répondants ont rapporté que le commerçant de ce secteur a omis de divulguer une information importante sur le bien ou le service.

«Le Baromètre nous permet de voir que les industries ont du travail à faire pour rétablir la confiance avec les consommateurs, que ce soit dans la justesse des informations transmises, de la clarté de leur contrat ou dans la façon dont elles traitent les informations personnelles de leurs clients», a déclaré Christian Corbeil, directeur général d’Option consommateurs.

Le sondage a été mené par la firme Léger, auprès de 2504 personnes, entre le 3 et le 13 mars 2022.