La vie après 500 combats: se battre le soir et porter la soutane le jour

À 38 ans, Derek Parker continue de se battre à chaque match. Si certains saluent le courage de celui qui s’habillait en curé, d’autres se questionnent sur les effets négatifs de tous les coups qu’il a reçus à la tête, 550 combats plus tard.

Parker est un dur de dur sur la patinoire. Il en a surpris plusieurs quand il s’est présenté un jour à l’aréna vêtu en prêtre et portant le chapelet. Tout le monde a cru que c’était l’Halloween.

Voir un colosse casser des gueules le soir et porter la soutane le jour s’inscrit désormais dans le grand livre du folklore du hockey senior.

«Les gens n’étaient pas prêts à ça», dit Parker avec un grand sourire.

Il est assurément l’un des seuls bagarreurs qui peuvent se vanter d’avoir passé plus de 3000 minutes sur le banc des punitions, mais aussi d’avoir fait un carême de 37 jours.

Le pugiliste se sentait redevable pour tous les coups de poing donnés.

«Je ne sais pas si j’étais fou [...]. J’étais prêt à donner ma vie à Dieu.»

Les prières dans le vestiaire et l’habit de prêtre ont pris le bord avec la pandémie. Parfois, il publie une image de Jésus ou un passage de la Bible sur sa page Facebook, mais sans plus.

Mauvaises habitudes

Il est plutôt retombé dans ses mauvaises habitudes. Il a admis sur les réseaux sociaux avoir une dépendance au jeu. «Moi, je fais tout trop fort.»

D’ailleurs, des partisans de son équipe ont lancé une campagne de sociofinancement pour lui acheter des patins l’automne dernier.

Ils ont récolté 300 $ pour remplacer les patins qu’il avait depuis les rangs juniors.

À son arrivée à Saint-Hyacinthe en 2005, on lui avait promis une tonne de fric pour quitter la Saskatchewan.

Un total de 80 000 $ pour une saison, selon ses dires, qu’il n’a jamais touchés en entier.

Le feu sacré

Porte-couleur des Pétroliers du Nord, Derek Parker continue d’entretenir la flamme des partisans avides de bagarres.

Photo courtoisie

Le colosse qui fait maintenant plus de 250 lb a livré quatre combats en trois jours au début du mois de mars.Il a été tabassé solidement par Gaby Roch et Samuel Lévesque, reconnus comme des cogneurs. À sa troisième bataille du week-end, il était pratiquement K.-O. et a été pris de vomissements.

Quelques heures plus tard, sur les médias sociaux, il a écrit : «Je vais probablement avoir un œil au beurre noir. Ils veulent me donner une pause demain».

Un peu plus tard, il a informé les fans de Laval qu’il avait convaincu l’entraîneur de jouer.

Le lendemain, Parker a livré un furieux combat à Lévesque.

Le neuropsychologue Louis de Beaumont semblait ébahi par cette histoire. «La nausée est un des symptômes les plus importants des commotions cérébrales. C’est très clair qu’il devait passer au moins six jours sans retourner sur la glace, et ça, c’est le minimum», explique-t-il.

Quand on demande à Parker combien de commotions cérébrales il a pu subir dans sa carrière, il ne le sait pas.

Il se contente de dire : «Je pense que je suis correct».

L’émission J.E l’a rencontré pour ce dossier. Il a demandé un lift, car il n’a pas de voiture. Il habite dans un modeste hôtel du boulevard Décarie, à Montréal.

