Les offres d’emploi québécoises plus populaires que jamais à l’étranger

De plus en plus de chercheurs d’emploi étrangers s’intéressent aux opportunités de carrière offertes dans la province, selon les dernières données recueillies par Indeed en février 2022.

Les chiffres montrent que 12,3 % du nombre total de clics sur les offres d’emploi québécoises sur Indeed au mois de février ont été réalisés à l’extérieur du Canada. Selon Indeed, il s’agit d’une hausse de 63 % par rapport au 7,5 % enregistré juste avant la pandémie.

Neuf des dix professions qui ont eu les plus fortes parts de clics étrangers au Québec en février étaient des emplois liés à la science, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM). Plus du quart des clics pour des postes en génie chimique (30,9 %), en génie électrique (30,3 %), ainsi que certains postes en développement de logiciels (26,4 %) provenaient de l’étranger.

Indeed note par ailleurs une baisse d’intérêt de la part des demandeurs d’emploi des États-Unis, qui est passé de 28 % des clics de l’étranger en février 2017 à 14 % en 2020 pour finalement atteindre seulement 6 % en février dernier.

Les clics provenant de France ont aussi diminué, passant de 27 %, en 2020, à 20 % en 2022.

«L’augmentation de la part de clics provenant de l’étranger depuis le début de la pandémie est attribuable à des chercheurs d’emploi provenant de diverses régions francophones de l’Afrique», a expliqué le site d’emploi.

En effet, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie sont passés de 6 % des clics étrangers en 2017 à 20 % en février 2022, alors que le reste de l’Afrique est passé de 4 % en 2017 à 22 %.