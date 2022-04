Météo du jour: belle journée avec 14 degrés dans le sud du Québec

Même si de la pluie matinale s’invite dans plusieurs secteurs du Québec, le mercure sera à la hausse dans le sud de la province où on attend 14 degrés au thermomètre, mardi.

Environnement Canada prévoit de la pluie cessant le matin avec dégagement pour le reste de la journée, le tout sous des températures confortables en Outaouais, dans les Laurentides, à Montréal et en Montérégie.

Dans la grande région de Montréal, des vents devenant d’ouest de 20 km/h avec parfois des rafales à 40 km/h sont à prévoir le matin, ce qui fera que le ciel sera variable avec des nuages passagers.

Dans le centre de la province et en Estrie, on s’attend pratiquement au même scénario, mais dans les secteurs un plus au nord, de la neige intermittente pourrait se mêler à la pluie avec des températures à la baisse.

Dans les secteurs de l’est du Québec, les conditions météorologiques risquent de se gâter, puisque l’agence fédérale prévoit des épisodes d’averses de neige et des risques de pluie verglaçante dans une partie du Bas-Saint-Laurent.