NFL : les Washington Commanders accusés de malversations financières

Non-remboursement de dépôts de garantie, dissimulation des revenus... La franchise de NFL des Washington Commanders a pratiqué diverses malversations financières, ont affirmé mardi des législateurs du Congrès américain, qui en a averti la Commission fédérale du commerce.

La principale commission d’enquête de la Chambre des représentants a déclaré que ces fraudes avaient été découvertes, en marge d’une investigation sur l’environnement du travail présumé toxique au sein du club.

Les législateurs ont déclaré que les Commanders avaient escroqué des «milliers» de clients, ainsi que la puissante Ligue professionnelle de football américain (NFL). Selon eux, des courriels, des documents et des témoignages d’anciens employés attestent que le club a intentionnellement retenu des millions de dollars de dépôts remboursables dus aux fans et caché des revenus qui auraient dû être versés à la NFL dans le cadre des règles de partage en vigueur.

Les preuves découvertes par le comité ont été envoyées à la Commission fédérale du commerce (FTC).

«Ces découvertes relatives à éventuelle inconduite financière suggèrent que sous la direction du propriétaire Dan Snyder, la déprédation est beaucoup plus profonde qu’on ne l’imaginait», a déclaré la présidente de la commission, Carolyn Maloney. «Cela renforce encore l’inquiétude, quant au fait que cette franchise a pu fonctionner en toute impunité pendant beaucoup trop longtemps».

«Ces nouvelles informations suggèrent qu’en plus d’avoir encouragé une culture de travail hostile, M. Snyder a peut-être aussi trompé les fans de l’équipe et la NFL. J’espère que la FTC examinera ce fonctionnement troublant sur le plan financier et déterminera si d’autres actions sont nécessaires», a-t-elle ajouté.

La commission qu’elle préside a expliqué avoir été informée des malversations présumées après un entretien avec un ancien cadre commercial des Commanders, Jason Friedman, le mois dernier. «M. Friedman a décrit un ensemble de pratiques commerciales très préoccupantes commanditées en haut lieu, y compris M. Snyder», a déclaré l’instance dans un communiqué.

Ces allégations sont les dernières d’une longue série qui ont secoué les Commanders. En février, une ancienne employée de l’équipe a notamment affirmé avoir été harcelée sexuellement par Dan Snyder, ce qu’il a vivement contesté.

Au même moment, son équipe venait de changer son surnom, après avoir abandonné le précédent (Redskins), à connotation raciale, en 2020.