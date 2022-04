Québec bonifie l’offre de services juridiques gratuits ou à coût modique

Les avocats et les notaires des organismes à but non lucratif (OBNL) pourront désormais bonifier les services juridiques gratuits ou à coûts modiques offerts à leurs clients, selon un projet de loi déposé mardi.

Le projet de loi 34, déposé mardi par le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, vise à «améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique».

Ainsi, alors que les membres du Barreau œuvrant au sein d'OBNL ne peuvent présentement donner que de l'information juridique à leurs clients, le nouveau projet de loi leur permettra d'offrir de véritables conseils et même de pouvoir représenter les citoyens devant les tribunaux, et ce, gratuitement ou à faible coût.

«Il est primordial que les Québécoises et les Québécois puissent avoir accès facilement à des services de justice efficaces et modernes. [...] Il s'agit d'une importante avancée en matière d'accès à la justice», a déclaré par voie de communiqué Simon Jolin-Barrette.

Le projet de loi prévoit aussi que les avocats à la retraite pourront revenir à la pratique au sein de personnes morales sans but lucratif (PMSBL) s’ils le souhaitent.

«Pour les personnes vulnérables et démunies, l'accès à la justice est un enjeu d'une grande complexité. Le dépôt du projet de loi 34, qui permettra la pratique du droit par des avocats en PMSBL, représente une mesure législative avant-gardiste», a indiqué Donald Tremblay, fondateur et directeur général de la Clinique itinérante, un organisme œuvrant pour la promotion de l'accès à la justice pour tous.

«Les organismes à but non lucratif revendiquent depuis plusieurs années le droit d'offrir des conseils juridiques et de représenter les personnes vulnérabilisées devant les tribunaux. Ces services, gratuits ou à coût modique, sont essentiels pour assurer l'accès à la justice au Québec», a pour sa part commenté Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.