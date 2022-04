Shea Weber... la honte

Des fois, les partisans ont plus de jugement que les supposés spécialistes.

Michel Frenette, par exemple, m’a lancé en parlant de Shea Weber : « Si on me demandait ce que je pense du cas de Shea Weber, j’utiliserais trop de mots religieux pour passer à la radio ».

Avant de régler les détails pour l’entretien d’une Genesis, il m’a parlé de ce Weber, capitaine en titre du Canadien de Montréal, qui a refusé de venir appuyer ses coéquipiers, d’encourager en personne Kent Hughes et Martin St-Louis et qui est trop grossier pour même parler aux journalistes quand ils voyagent dans l’Ouest avec le CH. Une vraie honte.

ON DORT AUX GAZ

M. Frenette a raison. Comment ça se fait que tout le monde ait dormi aux gaz dans cette affaire ? Weber est le capitaine du CH, mais on soupesait les chances et les mérites de Brendan Gallagher. Le pauvre homme qu’on voyait comme futur capitaine est en train de s’écrouler et on parle maintenant de Nick Suzuki comme futur porteur du « C ».

On oublie que le capitaine est à Vancouver, qu’il n’est pas venu rencontrer ses coéquipiers à Montréal sauf une fois en novembre, qu’il a vu Marc Bergevin et Dominique Ducharme se faire congédier et être remplacés par Hughes et St-Louis et que Sa Seigneurie est toujours trop hautaine pour s’adresser à la populace.

Quand Geoff Molson parle de transparence, il ne parle pas de Weber. C’est opaque comme une conférence de presse de Marc Bergevin organisée par Pierre Gauthier. Ou Vito Rizzuto.

On a dormi au gaz. J’ai dormi au gaz. Mais c’est encore le temps de se réveiller. Y a-tu quelqu’un quelque part qui peut nous expliquer c’est quoi la patente ?