Stewart Copeland au Palais Montcalm

Stewart Copeland fera revivre les chansons des Police, le 15 mars 2023, au Palais Montcalm, en compagnie de ses musiciens et de l’Orchestre symphonique de Québec.

Le batteur s’amènera à Québec avec le concert-événement Police Deranged for Orchestra, où il offrira des relectures des Message in the Bottle, Roxanne, Every Breath You Take, King of Pain, Walking on the Moon et autres chansons du célèbre trio.

Copeland sera sur les planches avec une formation où l’on retrouvera les chanteuses Amy Keys, Carmel Helene et Ashley Tamar, Rusty Anderson, guitariste de Paul McCartney, et le bassiste Armand Sabal-Lecco, qui a déjà joué avec Ringo Starr et Jeff Beck.

« Mes deux décennies à titre de compositeur de musique de film m’ont forcé à me familiariser avec l’orchestration et l’idée s’est imposée de faire la rencontre de ces deux univers. Les chansons de Sting, les inventions d’Andy et ma liberté totale, tout ça sera réuni pour une soirée haute en couleur en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec [OSQ] », a indiqué, dans un communiqué, le batteur de 69 ans.

Tournée

Les musiciens de l’OSQ seront sous la direction du chef Edwin Outwater, qui était à la barre pour les concerts de Metallica avec l’Orchestre symphonique de San Francisco, en 2019.

Police Deranged for Orchestra a fait ses débuts sur scène le 27 août 2021 au Jacob’s Park à San Diego. Dix concerts ont été présentés aux États-Unis. Un onzième est prévu le 20 août à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les billets, qui varient entre 125 $ et 145 $, seront mis en vente aujourd’hui à midi sur le site du Palais Montcalm.