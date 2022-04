Un an après la mort du chanteur: le conjoint de Michel Louvain se confie à Marie-Claude Barrette

Un an après le décès de Michel Louvain, son conjoint des 26 dernières années, Mario Théberge, revient ce mercredi sur leur grande histoire d’amour à l’émission Marie-Claude.

Pour clore la première saison de son nouveau rendez-vous matinal, Marie-Claude Barrette a en effet recueilli les confidences de M. Théberge, qui a épousé le chanteur de La dame en bleu la veille de sa mort, survenue le 14 avril 2021.

Il révèle que le projet de mariage était dans l’air depuis une dizaine d’années. «Avant qu’il parte, c’était important, c’était son souhait le plus cher. Moi, c’était plus rendu si important que ça. À l’annonce de son diagnostic de cancer, à 10 h, le 1er avril [2021], les médecins lui annoncent qu’il a le cancer de l’œsophage métastasé au foie, et moi j’ai dit à Michel: "on va passer au travers comme on est passé au travers de bien des choses". Et lui, la réaction qu’il a eue: "Mario je veux qu’on se marie"», raconte M. Théberge, rendant hommage à l’homme qu’était Michel Louvain, né Michel Poulin, à Thetford Mines, le 12 juillet 1937.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Quand il a appris qu’il avait le cancer, l'homme de 83 ans a tout de suite pensé à ses admiratrices et aux spectacles qu’il devrait forcément reporter pendant ses traitements de chimiothérapie. Mais il n’a même pas eu le temps de monter sur le ring pour son combat, la maladie l’ayant emporté deux semaines après le diagnostic, lui donnant tout juste le temps de marier son partenaire de longue date, qu’il avait rencontré le 13 juin 1996, le soir de leur premier gin-tonic ensemble, a révélé M. Théberge.

«Il n’avait pas peur, il voulait partir vite, il l’a toujours dit. Je n’ai jamais senti qu’il avait peur. Il était résilient», explique son conjoint dans l’entrevue.

L’émission accueille trois autres personnes qui ont bien connu Michel Louvain, soit la comédienne et animatrice Danielle Ouimet, la journaliste Thérèse Parisien et la femme d’affaires Lise Watier.

«Michel, c’était l’amour total, c’est-à-dire qu’il s’émerveillait de tout. Tout était beau, il riait tout le temps. C’était des moments tellement précieux», dit cette dernière, qui l’a côtoyé dans le plaisir jusqu’à Miami, à une autre époque.

Danielle Ouimet a lu un extrait de son journal intime datant de 1960 qu'elle a précieusement conservé. L’adolescente, alors âgée de 12 ans, était allée voir Michel Louvain en spectacle le 14 février 1960, le décrivait dans le résumé de cette journée comme un homme «à croquer».

La première saison de Marie-Claude se termine ce mercredi, à 10 h, à TVA. L’animatrice sera de retour en septembre.