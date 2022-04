GOULET, Jeannine



À son domicile, le 27 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Goulet, épouse de feu monsieur Gérard Laverdière, fille de feu dame Léa Morin et de feu monsieur Clovis Goulet. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Denis (Jocelyne Pageau), Céline, Ginette (Serge Vincent), Nicole (Serge Carrier) et Gisèle (Robert Desrochers) : ses petits-enfants : Vincent, Marie-Michèle (Benoit-Luc Gagnon), feu Simon (Mélissa Dion), Marc-André (Chloé Zollman), Pierre-Olivier (Émilie Fournier), Jean-Sébastien (Sabrina Fortin), Andrée-Anne (Jean-François Thivierge) et Cédric : ses arrière-petits-enfants : Léa-Rose, Félix, Antoine, Laurier, feu Arnaud, Léonard, feu Léopold et Laurent. Elle était la sœur de feu Rose-Éliane Goulet (feu Clément Laverdière) et la belle-sœur de feu Éliane (feu Armand Langevin), feu Fernand (feu Marie-Anna Gagnon), feu Herman (feu Bernadette Labrecque), feu Jacques (Monique Lavertu), Agnès (feu Égide Labonté), feu Jean-Paul (Françoise Dumas), Noëlla (feu Raoul Larochelle), Marcel (Francine Roy), Dina (Gilles Lévesque), Françoise (Jacques Ricard) et Gilbert (Claire Carrier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 16 h.Selon ses volontés, une crémation aura lieu par la suite, et les centres seront inhumées ultérieurement au cimetière Sainte-Claire de Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca et Fondation Québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.caSite web : www.fqc.qc.ca. ou tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.