LAMBERT, Raymond



Le 5 avril 2022, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 88 ans est décédé dans la sérénité, entouré de l'amour des siens, M. Raymond Lambert. Il était l'époux adoré de Mme Lorraine Marceau, le fils de feu Alfred Lambert et de feu Florida Villeneuve. Natif de Saint-Romuald, il y aura vécu toute sa vie. Outre Lorraine son amour, des 62 dernières années, il laisse dans le deuil ses filles, Johanne et ses enfants, Marc-Antoine Claveau et Jérôme Claveau, Mona (Jacques Demers) et leurs enfants, Rachel Demers-Lambert et Camille Demers-Lambert (Jérémi Roy) ainsi que son fils Martial et ses enfants, Joël Lambert et Vincent Lambert. Il laisse également dans la tristesse de son départ, sa sœur Laurette (Gilles Nolin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marceau: Bertrand (Rita Demers), Bibiane (Roland Brochu), Claude (Lise Giroux), Louis (Marthe St-Hilaire), Chantal (Michel Potvin), Miville, Marcellin (Hélène Poulin) et Constance (Gilles Marceau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis de longue date. Il a rejoint ses frères et sœurs: feu Florence, feu Gérard, feu Gemma, feu Roland, feu Rita, feu Annette, feu Thérèse, feu Noël et feu Rosaire; ainsi que sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Marceau : feu Marie-Reine et feu Réginald. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe du soutien à l'autonomie des personnes âgées du CLSC de Saint-Romuald dont Mme Johanne Fradette et M. David Marceau pour leur humanité, soutien et régularité auprès de notre père et de notre mère. Elle est également reconnaissante envers le Dr Jonathan Laflamme, le Dr Martin Crête, le personnel soignant du service de médecine de jour et de la cardiologie-hématologie de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour leur rigueur et la qualité des soins prodigués. Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à la Société Alzheimer Chaudière- Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don. La famille recevra les condoléances auà compter de 10 h.Il ira par la suite reposer au columbarium.