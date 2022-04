BERGERON, Ghislaine



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 23 mars 2022, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédée madame Ghislaine Bergeron, fille de feu madame Jeanne Girard et de feu monsieur Lucien Bergeron.Elle était la sœur de: feu Yolande (feu Clément Bergeron), Brigitte (Michel Arseneault), Jean-Eudes (Solange Sirois), feu Marie-Berthe (Laurent Lavoie), feu Esther, Zénon (Louise Rousseau), Dominique et Réjean. Elle laisse également dans le deuil son oncle Ernest Girard (Ghislaine Pilote), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Jonquière. Nous tenons à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués pendant ces longues années et la gentillesse du personnel dévoué. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.