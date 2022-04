FILLION BAILLARGEON

Raymonde



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le mardi 5 avril 2022, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Raymonde Fillion, épouse de feu monsieur Marcel Baillargeon. Elle était la fille de feu Émile Fillion et de feu Imelda Morissette. Elle demeurait à Sainte-Justine et autrefois de Saint-Cyprien-des-Etchemins. Madame Raymonde Fillion sera exposée à la résidence funéraire :le jeudi 14 avril de 9h à 10h55.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Cyprien-des-Etchemins à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants : Paul (Renée Lapointe), France (Alain Tanguay), Ghislaine (Jacques Fournier), Richard (Denyse Aubé), Jeannot (Christiane Gilbert), René (Brigitte Beaudoin), Jean-Yves (Julie Royer), Andrée (Mario Carrier) et Martin; ainsi que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Elle était la sœur de: feu Joseph (feu Cécile Lapointe), feu Rita (feu Euchariste Rodrigue), feu Yvette (feu Maurice Gosselin), Régina (feu Wilfrid Poulin), feu Irma (feu Ernest Racine), Lorraine (feu Léona Cameron), Luc (feu Liette Tanguay, Huguette Vallières), Gilles (Lina Chabot), Edith (Julien Veilleux) et Benoit (Lucie Gilbert). De la famille Baillargeon, elle était la belle-fille de feu Wilfrid Baillargeon (feu Eloine Lapointe) et la belle-sœur de: feu Adélix (feu Laurentia Racine), feu Jean-Marie (Blanche Fortier), feu Oliva (feu Jeanne Bernier), feu Armand (feu Germaine Fournier), feu Hervé (feu Rolande Fournier), feu Laurette (feu Philippe Touzin), Sr Marie-Paule (Les P.S. Ste-Famille), feu Irène (feu Jean-Paul Bourdon), feu Noël (Emerence Deblois) et Guy (feu Jeannine Lambert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Auberge des Aînés de Sainte-Justine et au personnel du département 2A du CISSS-CA, secteur Etchemins de Lac-Etchemin pour leurs bons soins prodigués. Nous désirons également remercier chaleureusement la Dre Paule Labbé et Marie-Eve Landry pour leur dévouement envers notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwitha (pour la communauté de Saint-Cyprien-des-Etchemins), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 ou à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.