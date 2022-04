À propos de sécurité

Avec ma copine, on vient de louer un logement qu’on habitera à partir du 1er juillet prochain. Je trouve ça excitant de m’installer en adulte, moi qui, rendu à 26 ans, avais toujours vécu chez mes parents. La grosse difficulté : c’est le prix. Les dépenses n’arrêtent pas de s’accumuler, et même si ma copine et moi avons un petit coussin pour démarrer, j’ai hâte qu’on arrive à la fin des achats.

Elle est née dans une famille hyper prudente et très organisée, ce qui fait que son père est constamment en train de nous mettre en garde contre ceci et cela, en plus de nous suivre à la trace pour qu’on se conforme à ce que lui a toujours fait pour se protéger contre les malheurs de toutes sortes. Là, il insiste pour qu’on prenne une assurance : feu, vol et autres catastrophes. Je trouve que c’est jeter de l’argent à l’eau. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Selon Stéphane Desjardins, collaborateur au Journal en matière d’habitation : « C’est une erreur de considérer que la valeur de nos biens ne vaut pas la peine qu’on les assure. Les locataires sous-estiment les coûts qu’ils auraient à assumer lors d’un sinistre. » Personnellement, je pense pareil. Faites le calcul et vous verrez que l’investissement en vaut le coup, comme le dit votre beau-père.