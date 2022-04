MARCOTTE, Bruno



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 avril 2022, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé, accidentellement, monsieur Bruno Marcotte, époux de dame Dany Rivard et fils de feu monsieur Joseph H. Marcotte et de feu madame Germaine Germain. Il demeurait à Saint-Basile de Portneuf. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil, outre son épouse madame Dany Rivard, son fils: Jonathan (Julie Larose); sa petite-fille: Toscane; son filleul: Steven Rivard; ses frères et soeurs de la famille Marcotte: feu Marcel (feu Réjeanne Tessier), feu Thérèse (feu Julien Leclerc), feu Maurice (Florence Julien), feu Yolande (feu Alphonse Matte), feu Gilbert (feu Suzanne Bédard), feu Armande (feu Claude Marcotte), feu Yvon (Jacqueline Roy), Pierre (Diane Plamondon), Henri (Jacqueline Plamondon) et Louise (Réal Déry); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rivard: Lorraine (feu Fernand Audet), Murielle (feu Gaston Fillion), feu Nicole (Alexis Marcotte), feu Wilbrod (Diane Frenette), feu Pierre (Georgette Bédard) et Jean (Pierrette Lamothe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements au Dre Julie Bergeron, médecin interniste, et à madame Martine Blais, infirmière praticienne, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins et leur humanisme.La crémation et la direction des funérailles a été confiée à laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/ Tél: 418-682-6387 ou le 1-888-473-4636.