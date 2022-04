Clayton Kershaw privé d’un match parfait par son gérant

Alors qu’il se dirigeait vers un match parfait, Clayton Kershaw a été retiré du monticule par son gérant Dave Roberts, mercredi à Minneapolis, dans un gain de 7 à 0 des Dodgers de Los Angeles contre les Twins du Minnesota.

Kershaw (1-0) a brillé avec 13 retraits sur des prises en sept manches de travail. L’artilleur, qui a effectué 80 tirs au total, aurait pu signer la 24e performance parfaite dans l’histoire des ligues majeures. Le triple lauréat du trophée Cy-Young ne l'a jamais fait, mais il a déjà réussi un match sans point ni coup sûr en juillet 2014 contre les Rockies du Colorado.

Appelé à commenter la décision du gérant, qui semble avoir respecté un compte strict de lancers précédemment établi, Kershaw a indiqué qu’il s’agissait de la bonne décision.

«Plus tôt dans ma carrière, j’aurais pu monter à 100 lancers. Je veux dire, blâmez le lockout. Blâmez-moi de ne pas avoir ramassé une balle avant janvier mais... mes glissantes étaient horribles lors des deux dernières manches. C’était le moment. C’était le moment», a répété l’athlète de 34 ans, selon le site The Athletic.

En relève, Alex Vesia a accordé un coup sûr et un but sur balles en huitième manche. Gary Sanchez (simple) et Max Kepler sont ainsi les deux seuls représentants du club local à avoir touché aux coussins. Justin Bruihl a ensuite complété le travail en fin de match sans concéder quoi que ce soit.

Les Dodgers ont pour leur part eu plus de plaisir au bâton avec 11 balles en lieu sûr, dont quatre circuits. Cody Bellinger, Gavin Lux, Austin Barnes et Max Muncy ont tous envoyé une balle dans les gradins, contournant chaque fois les buts en solo.

Un simple de Justin Turner, au premier engagement, puis un ballon-sacrifice de Trea Turner, lors du suivant, avaient permis au club californien d’ouvrir la marque.

La défaite est allée au dossier de Chris Paddack (0-1), qui a concédé trois points et six frappes en lieu sûr en quatre manches.

Des lanceurs avares à Atlanta

Il n’y a pas que les lanceurs des Dodgers qui ont connu une bonne journée. À Atlanta, ceux des Nationals de Washington ont limité les frappeurs des Braves à trois frappes dans un gain de 3 à 1.

À son deuxième départ de la saison, Josiah Gray (1-1) a été dominant. Il a donné un coup sûr et trois buts sur balles en cinq manches pour mériter la victoire. Kyle Finnegan, Sean Doolittle, Steve Cishek et Tanner Rainey (sauvetage) se sont ensuite succédé en étant tout aussi peu généreux.

Pendant ce temps, les visiteurs ont frappé rapidement, gracieuseté d’un roulant de Josh Bell et d’un simple de Maikel Franco.

Ayant accordé trois points, dont deux mérités, Max Fried (0-2) a subi la défaite.

Gamel s’en mêle

Un circuit de trois points de Ben Gamel en première manche a été suffisant pour les Pirates, qui ont vaincu les Cubs de Chicago au compte de 6 à 2 à Pittsburgh.

Il s’agissait d’une première bombe pour Gamel cette saison. Kevin Newman a également été productif avec un triple bon pour deux points au troisième tour au bâton, tandis que Ke’Bryan Hayes a placé quatre balles en lieu sûr en autant de présences au bâton.

La victoire est allée au dossier de Dillon Peters (1-0), qui n’a donné qu’une passe gratuite lors des cinquième et sixième engagements. Wil Crowe a quant à lui signé son premier sauvetage de l’année.