[EN DIRECT] Le Dr Boileau fait le point sur l'évolution de la pandémie au Québec

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, fait le point sur l'évolution de la pandémie au Québec, alors que plus de 2000 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans la province.

• À lire aussi: Des nouveaux variants jusqu’à la fin des temps?

• À lire aussi: Le Québec compte plus de 2000 hospitalisations

Environ 55 % des 2060 patients atteints de la COVID-19 hospitalisés se trouvent à l'hôpital pour une raison autre que le virus, mais «la situation demeure préoccupante», exprime le directeur national de santé publique.

Quelque 12 700 employés du réseau de la santé manquent à l’appel en raison de la COVID-19, indique le Dr Luc Boileau. «Nous sommes toujours en croissance pandémique. La situation est fragile.»

À l'approche du congé de Pâques, le Dr Boileau soutient que la pandémie n'est toujours pas derrière nous. «Elle reste active en ce moment et le sera pour quelques semaines.»

Nouvelle saison grippale

Par ailleurs, le Québec est touché par une nouvelle saison grippale, «inhabituelle en avril». L'augmentation des cas d'influenza est perceptible au sein de la communauté, mais également dans les hôpitaux de la province. La population est invitée à suivre les mêmes consignes sanitaires en cas de grippe que pour la COVID-19.

Le Dr Luc Boileau est accompagné de Daniel Parlé, sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux, et du Dr Jean Longtin, médecin microbiologiste et expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie du MSSS.

Plus de détails à venir...