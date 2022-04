Fidèles à la tradition

Photos courtoisie

Les Petits Frères, qui ont pour mission de contrer l’isolement des personnes aînées vivant seules, célébreront Pâques en fin de semaine avec les 2000 personnes aînées qu’ils accompagnent partout à travers le Québec. Alors que les habituels grands rassemblements ne peuvent toujours pas avoir lieu en raison de la pandémie, les bénévoles et le personnel des Petits Frères feront à nouveau preuve de créativité cette année afin de souligner la fête pascale, important moment de réjouissances pour de nombreuses personnes aînées. Si la solitude peut être difficile à vivre au quotidien pour les personnes qui en souffrent, elle peut l’être tout particulièrement lors d’occasions spéciales, comme les festivités pascales.

Plein potentiel

À l’occasion du mois de l’autisme (avril), la Fondation Plein potentiel m’annonce qu’elle a fait un don de 20 000 $ à cinq organismes de la Capitale-Nationale pour aider financièrement 50 personnes, vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience intellectuelle (DI) et leurs familles, à obtenir du répit ou participer à des camps spécialisés au cours de l’été 2022. Un don de 4000 $ a été fait à cinq organismes offrant des services à la clientèle DI-TSA de la région : Adaptavie (photo), Autisme Québec (photo), Camp O’Carrefour (photo), Cité Joie et Laura L’Émerveil. Chaque organisme sélectionnera 10 familles qui pourront recevoir 400 $ d’aide financière de la Fondation afin de diminuer la charge financière liée au répit ou à la participation à des camps spécialisés, et ce, pour la période estivale 2022. La Fondation Plein potentiel, jadis la Fondation du CRDI de Québec, vient en aide aux personnes qui présentent une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la région de la Capitale-Nationale depuis près de 25 ans : www.fondationpleinpotentiel.com.

En souvenir

Le 13 avril 1997. Tiger Woods (photo) remporte son premier Masters, tournoi des maîtres, au Augusta National golf club à Augusta, en Géorgie, avec un score final de -18, douze coups d’avance sur le finaliste Tom Kite.

Anniversaires

Sébastien Dubois (photo), journaliste reporter à TVA Québec, 46 ans... Normand Pomerleau, représentant chez Mode Avalanche... Jasey Jay Anderson, snowboardeur québécois, 47 ans... Davis Love III, golfeur américain et commentateur sportif, 58 ans... Gary Kasparov, champion mondial d’échecs (1985-2000), 59 ans... Dany Laferrière (photo), écrivain et scénariste, né à Port-au-Prince, 69 ans... Beppino Boezio, ex-restaurateur de Québec (La Crémaillère) son âge ? La normale plus 6 au golf.

Disparus

Le 13 avril 2017 : Dan Rooney (photo), 84 ans, président des Steelers de Pittsburgh de la NFL... 2018 : Miloš Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood... 2015 : Günter Grass, 87 ans, célèbre écrivain allemand auteur du Tambour... 2014 : Michael Ruppert, 63 ans, journaliste d’investigation américain... 2011 : Ercole Turchetti (photo), 92 ans, dit le Baron, à l’origine de l’Amicale des Sommeliers de Québec et le 1er maître d’hôtel du Holiday Inn Ste-Foy... 2010 : Steve Reid, 66 ans, musicien, batteur jazz américain, a joué notamment avec Miles Davis... 2009 : Mike Fidrych, 54 ans, lanceur des Tigers de Détroit de 1976 à 1980... 2003 : Jean Simon, 70 ans, animateur et imprésario... 1999 : Marcel Martel (photo), 74 ans, chanteur country, père de la chanteuse Renée Martel.