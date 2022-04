Hausse des cas de COVID-19: Legault doit reprendre le flambeau, disent les partis d'opposition

Devant la hausse des hospitalisations, les partis d’opposition demandent au premier ministre François Legault de reprendre le leadership pour sensibiliser la population dans la lutte contre la COVID-19.

«J'ai constaté, comme tout le monde, que le gouvernement est passé très rapidement de mode pandémique en mode électoral. Ça ne fera pas disparaître le virus, ça. Ça fait que ce que je dis, c'est que, comme élus, on a une responsabilité», a déclaré le député solidaire Vincent Marissal mercredi matin.

Avec 1 938 hospitalisations, en hausse de 145 mardi, et à la veille du long congé pascal, le directeur national de la Santé publique, Dr Luc Boileau, doit tenir un point de presse mercredi, à 13h.

Mais l’absence du premier ministre dans le dossier au cours des dernières semaines est dénoncée par ses adversaires.

La cheffe libérale Dominique Anglade a notamment accusé M. Legault de «banaliser» la situation, notamment avec sa déclaration où il comparaît la COVID-19 à «un rhume» pour les gens vaccinés.

«À l'heure actuelle, on voit une recrudescence des cas, des hospitalisations et des personnes aux soins intensifs, et le gouvernement semble faire comme si ça n'existait pas», a dénoncé le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau.

Interpellé dans les corridors de l’Assemblée nationale, le premier ministre a d’abord référé les questions au Dr Boileau.

Quant à la hausse importante des hospitalisations, François Legault a apporté une mise au point. «Il y en a la moitié, des hospitalisations, ce sont des gens avec la COVID, ils ne sont pas à l’hôpital pour la COVID-19», a-t-il expliqué.