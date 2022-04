«L'apéro piquant»: la quête d'Annie Brocoli pour se réapproprier son corps

Annie Brocoli est revenue sur son succès et les côtés sombres de son personnage qui a marqué des générations d’enfants, au micro de Richard Martineau et Sophie Durocher.

La comédienne a notamment expliqué lors de l’enregistrement de L’apéro piquant, en ligne dès jeudi, avoir eu à se réapproprier son corps, sa féminité et sa sensualité après avoir délaissé son personnage pour enfants.

À l’époque où elle donnait vie à Annie Brocoli, l’actrice s’est notamment fait reprocher par sa maison de disque, à la suite d’un gala télévisé, d’être «habillée trop sexy» pour l’image qu’elle «devait» laisser paraître, soulignant la dichotomie entre le personnage et la femme. «Je considère que je m’habillais très bien, comme toutes les mamans. Peut-être que si j’avais été moins mince, ça aurait été moins grave aussi...», a-t-elle laissé entendre à Richard et Sophie, ajoutant que son corps était considéré comme trop attirant pour être montré dans un vêtement un tant soit peu moulant.

Pendant de nombreuses années, l’artiste a été contrainte d’abandonner qui elle était pour éviter de faire ombrage au personnage qu’elle incarnait. Se réapproprier son corps et son image a par la suite été complexe, surtout dans une époque où l’on ne parlait pas de double standard et de culture du viol.

«Ça n’a pas été simple, mais je me suis battue pour ça. Pour moi, mais aussi pour les jeunes filles. Pourquoi les filles ne peuvent-elles pas s’habiller comme elles le veulent? Pourquoi moi, une chanteuse pour enfants, je ne pourrais pas? Parce que ça attire l’œil? Parce que j’en suis responsable? Non! Gérez vous », a-t-elle affirmé.

Elle s’est aussi souvenue de Marie Eykel (Passe-Partout) et de Kim Yaroshevskaya (Fanfreluche) qui ont eu, avant elle, à un moment dans leur carrière, à faire une coupure entre leur personnage pour enfants et leurs rôles plus matures. Ce qui avait un peu choqué les consciences à leurs époques respectives.

«Un moment donné [le personnage] devient un peu lourd. Le personnage t’avale. C’est tellement fort et quand c’est pour les enfants, il y a quelque chose de pur, d’asexuer. On dirait que nous les adultes, on ne veut pas que la personne qui parle à notre enfant ait une sexualité, ait de l’intimité [dans une autre sphère de sa vie]», a indiqué la Annie Brocoli.

Après avoir fait le tour de ses créations pour enfants, dont les spectacles, albums et émissions ont été de véritables succès, la comédienne a eu du mal à renouer avec Annie Grenier, la femme, et la célibataire.

«Tu peux érotiser [le personnage] dans ta tête, mais vraiment la prendre dans ton lit... bruh... le cœur te lève. Ç’a été dur de reprendre mon corps de femme après Annie Brocoli, et même encore aujourd’hui», a-t-elle fait savoir.