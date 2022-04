Le Conn-Smythe à Darcy Kuemper?

Parler de l’éventuel vainqueur du trophée Conn-Smythe, remis au meilleur joueur des séries éliminatoires, à ce stade-ci est prématuré, direz-vous, mais gardez ce nom en tête : Darcy Kuemper !

• À lire aussi: LNH: l’Avalanche en séries...

• À lire aussi: L’Avalanche gagne encore à la maison

• À lire aussi: Sans Nathan MacKinnon, l’Avalanche continue d’ensevelir ses rivaux

Le cerbère de 31 ans n’évolue pas derrière des pieds de céleri puisque son équipe, l’Avalanche du Colorado, est la favorite pour gagner la coupe Stanley selon les pronostiqueurs de Las Vegas.

Si jamais la coupe aboutissait à Denver, le gagnant du Conn-Smythe serait probablement un des quatre noms suivants : Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar ou Kuemper.

Ça pourrait bien sûr en être un autre puisque l’Avalanche regorge de talents, mais comme les gardiens font souvent la différence en séries, le choix de Kuemper est une forte probabilité.

Son jeu est impressionnant et on en a eu une preuve d’un océan à l’autre samedi soir, lorsque Colorado a eu raison 2 à 1 en tirs de barrage des Oilers d’Edmonton dans un duel électrisant.

Kuemper a été éblouissant avec 49 arrêts sur 50 lancers dans une superbe confrontation de gardiens avec Mikko Koskinen, auteur de 33 arrêts sur 34 tirs à la régulière.

En confiance

Le natif de Saskatoon a été bombardé de tout bord tout côté à ses quatre plus récentes sorties, recevant en moyenne 44,2 rondelles par match. Résultat ? Une fiche de 4-0-0, un taux d’efficacité de ,956 (8 buts sur 180 tirs) et une moyenne de buts alloués de 1,97. Impressionnant.

Allouer 44 lancers par rencontre ne fait certes pas partie de la stratégie de l’entraîneur Jared Bednar, mais la bonne nouvelle, c’est que trois semaines avant le début des éliminatoires, il n’y a probablement rien de mieux pour aiguiser les réflexes d’un gardien et gonfler sa confiance, s’il tient le coup évidemment. Et c’est le cas.

Toutes les équipes peuvent resserrer le jeu en séries, mais elles ne misent pas toutes sur un portier capable de briller soir après soir. Comme par hasard, la meilleure équipe de la LNH en a un et voilà une combinaison dangereuse.

Bobrovsky inquiète

Ça fait contraste avec les meneurs dans l’Est, les Panthers de la Floride. À ses trois derniers duels, l’énigmatique Sergei Bobrovsky affiche un piètre taux d’efficacité de ,861 et une moyenne de 4,23. Il a bien signé trois victoires, mais avec un support offensif de 4,48, c’est difficile de perdre.

Bref, ce n’est pas rassurant du côté du Russe (14e dans notre classement) et l’entraîneur Andrew Brunette, pourrait se tourner éventuellement vers le jeune Spencer Knight qui a une fiche de 4-0-0/,926/1,99 à ses quatre dernières parties.

Revenons à Kuemper (4e). L’ancien gardien des Coyotes de l’Arizona a mis du temps à s’adapter à sa nouvelle équipe en début de saison et il a raté deux semaines à la fin décembre. Mais depuis son retour au jeu, le 2 janvier, il a fait preuve d’une constance exceptionnelle avec un bilan de 21-4-3/,937/2,12 et il est dans la course au trophée Vézina.

Depuis le 2 janvier, Kuemper a connu 28 départs de qualité sur 31 (avec un ratio arrêts/tirs de ,900 ou plus) pour un taux de 83,9 %, le meilleur devant Igor Shesterkin (78,6 %) des Rangers de New York. Bobrovsky est à 50 % (13 départs de qualité sur 26), ce qui est terrible.

Et n’oublions pas que Kuemper a mené le Canada à la médaille d’or au dernier Mondial. À suivre...