Les professionnels de laboratoire sont essentiels

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons tous entendu de nombreuses histoires sur le rôle que chaque professionnel de la santé a joué, et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Mais il y a une profession, essentielle, qui passe souvent sous le radar et qu'il ne faut jamais ignorer: les professionnels de laboratoire.

Les diagnostics sont essentiels car ils transforment la façon dont les maladies peuvent être prévenues, traitées et surveillées. Les professionnels de laboratoire peuvent fournir un soutien rapide aux soins primaires alors que 50 à 70% des décisions cliniques dépendent des résultats de laboratoire médical.

L’importance d’obtenir des résultats rapides

Dans un contexte de pandémie, les résultats des tests sont au cœur de la prise de décision des autorités sanitaires du monde entier. De plus, les analyses faites en laboratoire contribuent au développement des vaccins et traitements contre le SRAS-CoV-2 et à mieux comprendre l’évolution de ses variants.

Alors que nous traversons une sixième vague, la propagation du virus et l'augmentation des infections continuent de créer l'urgence d’effectuer de grandes quantités de tests ainsi que la nécessité d’en obtenir les résultats le plus rapidement possible.

Nos professionnels de laboratoire, qui ont relevé le défi et qui ont livré ce qu'on attendait d'eux et même plus, continueront de le faire car ils sont passionnés par leur travail et dévoués à servir la population.

En cette Semaine nationale du laboratoire médical, nous souhaitons célébrer et remercier tous les professionnels de laboratoire. Ceux qui travaillent sur de longs quarts de travail, souvent sans relâche, et qui œuvrent à réduire les délais d'exécution, afin de répondre à chaque demande.

Ces héros qui, souvent, portent des blouses de laboratoire méritent notre gratitude pour tout ce qu'ils font pour chacun de nous, nos amis, nos familles, nos communautés et le système de santé partout au Canada. C’est à notre tour de prendre soin d'eux et de les reconnaître... Prenons un peu de temps pour les célébrer!

François Drolet

Directeur principal

Accès, politiques de santé et relations gouvernementales

Roche Diagnostics

Division de Hoffmann-La Roche Limitée