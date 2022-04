Macron-Le Pen : qu’en restera-t-il ensuite ?

Nous le savons, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affrontent au second tour de l’élection présidentielle française. Si la victoire du premier semble probable, celle de la seconde ne semble plus impossible.

Mais cet affrontement n’épuise pas la discussion politique.

À cette recomposition, qui met en scène un affrontement entre les progressistes et les populistes, s’ajoute le constat d’une décomposition de l’ancien système partisan français.

Décomposition, ou effondrement. Le Parti socialiste est anéanti, les écologistes se sont effondrés, et la gauche radicale associée à la France insoumise exerce son hégémonie sur la gauche.

Mais à droite, les Républicains, qui représentaient la droite classique, sont aussi engagés dans une dynamique pénible de réinvention.

Comment se positionner au deuxième tour?

Certains en appellent à soutenir Emmanuel Macron. Ils veulent même le rejoindre.

Dans leur esprit, un grand parti central doit dominer la vie politique française, qui sera flanqué, sur sa gauche et sur sa droite, de partis étiquetés «extrêmes».

Mais on en trouve d’autres pour dire qu’ils ne voteront pas pour Emmanuel Macron. Ils préféreront annuler leur vote.

Pourquoi?

Parce qu’ils ne veulent pas se laisser aspirer par le duel qu’ils jugent destructeur entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Ils sont même convaincus que lorsque ce duel se terminera, et que la France en sortira politiquement en lambeau, ils pourront renaître, et jouer un rôle dans la recomposition du pays.

Ce sont les représentants de la droite «national-conservatrice», qu’on peut associer à des figures comme Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti, David Lisnard, Julien Aubert. Ce sont les meilleurs éléments de cette droite.

Tôt ou tard, ils se demanderont inévitablement quelle alliance nouer avec le parti Reconquête, qui s’est construit autour d’Éric Zemmour.

Autrement dit, au-delà de la présente présidentielle, certains travaillent déjà à s’inscrire dans le nouvel espace politique qui en sortira.