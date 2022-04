Marie-Victorin: PQ et PLQ frappés de plein fouet

Dans Marie-Victorin, la citadelle péquiste n’a pas pu résister à l’assaut de la CAQ et de sa candidate, Shirley Dorismond. Pour le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, la nouvelle n’augure rien de bon.

À 30,07 % des voix, la défaite de son candidat vedette, Pierre Nantel, est honorable. Dans un bastion péquiste de longue date, elle n’en est pas moins réelle.

De fait, David le péquiste ne pouvait tout simplement pas gagner contre Goliath le caquiste. La machine de la CAQ est redoutable. Une brochette de ministres a occupé massivement le terrain de la circonscription.

Chez les francophones, la popularité persistante du premier ministre François Legault y est aussi pour beaucoup. Même les dernières révélations sur la première vague dans les CHSLD ne l’ont pas entamée.

Le chef péquiste jure pourtant que ce sera partie remise au scrutin du 3 octobre. Prêtons-lui l’intelligence de savoir en son for intérieur qu’il n’en sera rien.

La réalité ne pardonne pas. Depuis le référendum de 1995, le déclin du PQ est une tendance lourde. L’ex-premier ministre Jacques Parizeau en avait fait le difficile constat. Le PQ, avait-il conclu, n’était plus qu’un « champ de ruines ». Et avec lui, son option souverainiste.

Or, en politique, contrairement à l’industrie touristique, les ruines n’attirent guère les foules. Même l’indéniable qualité des 7 députés péquistes restants n’y fait rien.

Humiliant

La partielle de Marie-Victorin a aussi frappé de plein fouet les troupes libérales et leur cheffe, Dominique Anglade. À 6,93 % des voix, leur candidate, Émilie Nollet, termine au 5e rang. Soit derrière Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec (PCQ). C’est carrément humiliant.

Sur la Rive-Sud de Montréal, le PCQ d’Éric Duhaime est pourtant à trois heures de route de ses terres autrement fertiles de la capitale nationale. Il a néanmoins réussi à devancer le PLQ, qui plus est l’opposition officielle.

Une partielle n’est bien sûr qu’un microclimat passager. Du moins, la plupart du temps. Les résultats dans Marie-Victorin sont toutefois d’une autre nature. Car ils ne vont pas sans rappeler le mythe de Cassandre, dont personne ne croyait les prophéties malgré leur véracité.

Dans Marie-Victorin, on voit en effet le présent, mais aussi un peu l’avenir. On voit un PQ affaibli au point de ne plus pouvoir gagner dans un château fort.

On voit un PLQ qui, dans un comté majoritairement francophone, se fait dépasser par le PCQ – le petit dernier arrivé dans la cour des tiers partis.

Les Cassandre de la CAQ

C’est presque à se demander ce qu’en pense Jean Charest. Lui qui, du temps où il dirigeait le PLQ, lui avait livré trois victoires consécutives. Ah oui. Lui aussi a vu l’avenir. Loin du PLQ, dans ses terres conservatrices ancestrales.

Le PQ souverainiste et le PLQ fédéraliste furent pourtant jadis deux formidables adversaires. Pendant un demi-siècle, ils se sont échangé le pouvoir. Surtout, ils ont dominé la dynamique politique québécoise et canadienne.

Or, les voilà aujourd’hui, comme deux siamois pendouillant au bord d’un possible précipice. L’illustration juste et terriblement triste de la fin de deux grands rêves balayés pour ne s’être jamais réalisés.

Feu le rêve de l’indépendance du Québec. Feu aussi le rêve d’un fédéralisme véritablement renouvelé. Comme quoi, la naissance de la CAQ ne devait rien non plus au hasard.

Après tout, la CAQ fut créée conjointement, faut-il le rappeler, par un ex-ministre du PQ et un ex-recruteur du PLQ. Sûrement deux autres Cassandre.