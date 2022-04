Vaccination: moins d’engouement pour la 4e dose

L’enthousiasme des aînés québécois pour la quatrième dose n’est pas comparable à celui des débuts de la campagne de vaccination, un phénomène prévisible à tout âge quand les boosters s’accumulent, selon une spécialiste.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte plus de 2000 hospitalisations

• À lire aussi: COVID-19: le nombre d’hospitalisations va continuer d’augmenter

• À lire aussi: Sixième vague de la COVID-19: pas de mot d’ordre pour le long congé

En date d'aujourd'hui, le quart des 60 ans et plus avaient eu leur quatrième dose contre la COVID ou pris rendez-vous pour ce faire.

Chez les 60-69 ans, admissibles depuis lundi à la recevoir, le pourcentage tombait à 17 %, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé.

« Cela constitue une excellente nouvelle que ces gens viennent nous voir pour ces doses », a commenté le directeur de la vaccination Daniel Paré, aujourd'hui en conférence de presse.

Or, on est loin de l’excitation entourant la première dose, alors que les plages horaires étaient remplies des semaines à l’avance et que les autoportraits de nouvellement vaccinés pullulaient en ligne.

« Le fait d’avoir des doses de rappel à répétition joue sur la motivation, il y a une sorte de fatigue vaccinale qui s’installe », diagnostique Ève Dubé, anthropologue de la santé à l’Institut national de santé publique du Québec.

« J’avais peut-être moins envie de prendre cette dose-là, mais je me suis raisonnée, a reconnu Danielle Legendre, 79 ans, maintenant quadruplement vaccinée. Mais ça aura valu la peine si ça me permet d’éviter le pire. »

Absence de consensus

D’autres, comme Louise, hésitaient toujours en raison l’absence de consensus scientifique clair concernant le calendrier de vaccination recommandé.

« Ici, ils disent [que l’on peut recevoir la 4e dose] après 3 mois, aux États-Unis, après 4 mois, en France, après 6 mois... On est obligés de raisonner seuls », a déploré la sexagénaire rencontrée mardi.

À tout juste 60 ans, Bryan Martin, lui, ne voyait pas pourquoi s’en priver.

«C’était tellement facile. J’aurais pu venir à n’importe quelle heure aujourd’hui en prenant mon rendez-vous la veille», dit-il.

Au Québec, 1 triplement vacciné sur 4 n’est d’ailleurs pas convaincu de recevoir de quatrième dose, révèle un sondage de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) obtenu par Le Journal.

Au cas où

Dans tous les cas, Ève Dubé rappelle que l’âge et la perception du risque restent des facteurs décisifs dans la décision de se faire vacciner.

« Ça ne m’intéresse pas de passer les dernières années de ma vie malade, alors je prends tout ! », illustre Louise Murchison, 72 ans, qui craint la COVID longue.

Comme elle, 87 % des Québécois de 60 ans et plus ont reçu leur troisième dose.

« Mais à chaque dose additionnelle, ça diminue un peu. On va peut-être encore perdre quelques points de pourcentage », affirme la chercheuse.