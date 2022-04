Novak Djokovic parmi les favoris à Roland-Garros

Les preneurs aux livres ne se sont pas laissés décourager par la contre-performance de Novak Djokovic au tournoi de Monte-Carlo, car il est le deuxième plus favorisé pour enlever les grands honneurs à Roland-Garros.

Rappelons que le Serbe pourra participer en mai à son premier tournoi du Grand Chelem depuis les Internationaux des États-Unis, en septembre 2021. Il s’est vu refuser une participation à ceux d’Australie, en janvier dernier, en raison de son statut vaccinal.

En vertu d’une cote de 3,25 sur la plateforme Mise-o-jeu +, Djokovic n’est devancé que par le maître de la terre battue Rafael Nadal (2,15). On peut donc présumer que la sortie prématurée du «Djoker» en ronde des 16 au Masters de Monte-Carlo n’a pas inquiété les preneurs aux livres.

La jeune sensation espagnole Carlos Alcarez, récemment couronnée au tournoi de Miami, est étonnement bien mieux perçue (3,85) que plusieurs joueurs bien plus établis comme Stefanos Tsitsipas (7,00), Alexander Zverev (16,00) ou encore Daniil Medvedev (20,00).

Ce dernier, qui n’a jamais dépassé les quarts de finale à la porte d'Auteuil, pourrait s’avérer un pari intéressant s’il parvient à dompter cette surface de jeu qui ne lui est pas souvent favorable.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime représente le 12e pari le plus sûr et est le meilleur candidat de l’unifolié selon la plateforme, avec une cote de 46,00. Denis Shapovalov (61,00) et Milos Raonic (151,00) seraient des options bien plus audacieuses.

Les Internationaux de France auront lieu du 22 mai au 5 juin.