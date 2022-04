«On a encore l’étincelle» -Joel Edmundson

Blessé au dos et endeuillé par le décès de son père, Joel Edmundson participait à son 16e match seulement cette saison. Il n’a pas eu à endurer les premiers mois catastrophiques. Le numéro 44 n’a pas pris de détour pour décrire ce revers de 5 à 1 contre les Blue Jackets.

« Nous cherchions des jeux trop dans la dentelle, nous n’étions pas très intelligents. Il y a eu beaucoup de revirements. Nous devons vraiment mieux jouer, mieux communiquer sur la glace et limiter les revirements. »

– Joel Edmundson

Edmundson n’a pas peur d’un essoufflement après deux mois sous la gouverne de Martin St-Louis.

« On a encore l’étincelle. On aime encore venir à l’aréna. On vient à l’aréna et on apprend quelque chose de nouveau. On tente de s’améliorer au quotidien. On ne peut juste pas accorder autant de tirs. »

– Joel Edmundson

Ryan Poehling a marqué l’unique but du CH dans ce revers. Il a redirigé un tir de Nick Suzuki en se plaçant devant le filet d’Elvis Merzlikins en avantage numérique. Il était soulagé d’enfin obtenir un but.

« Oui c’est bien de marquer. À ce moment dans la rencontre, en fin de deuxième période, ça nous ramenait dans le match. Ça ramenait de la vie dans le vestiaire. C’était bien. Mais on doit jouer à 100% de nos capacités. Il y a encore huit ou neuf matchs à jouer (8) au calendrier. Il faut trouver une constance. »

– Ryan Poehling

Brad Larsen, l’entraîneur en chef des Blue Jackets, a bien aimé le premier match de Nick Blankenburg dans la LNH.

« Tu peux voir immédiatement qu’il veut défendre son territoire. Il se place dans les lignes des tirs, il bloque des tirs (5 tirs bloqués). »

– Brad Larsen