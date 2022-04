PLQ: il faut aussi blâmer Couillard et Barrette

Le Parti libéral du Québec n’est plus que l’ombre de lui-même. Sa cheffe Dominique Anglade cherche encore ses ancrages. On lui reproche donc ses «virages» successifs aux airs parfois improvisés.

Un jour, écolo et à gauche. Un autre, tentant de séduire à la fois les francophones nationalistes et les anglophones anti-loi 101.

Dernière brique: le maigrichon résultat de 6,93% des voix remportées par le PLQ dans la partielle de Marie-Victorin. Une catastrophe évidente, mais peu étonnante.

Au sein de la majorité francophone, le PLQ vivote en fait depuis longtemps autour des 10% d’appuis. Pour les libéraux, c’est un plancher sans précédent. Un 36e dessous, dont ils semblent incapables de s’extirper.

Naufrage

Devant un tel naufrage, la force de la CAQ n’explique pas tout. Ni même les virages de Mme Anglade. De fait, depuis les élections du 1er octobre 2018, le PLQ traîne comme un boulet sa défaite historique à moins de 25% des voix.

On l’a peut-être oublié, mais l’héritage politique empoisonné de l’ex-premier ministre Philippe Couillard – et de son omni-ministre de la Santé, Gaétan Barrette – plombe aussi lourdement le PLQ.

Photo d'archives

L’ère Couillard a fait mal. Austérité. Réformes Barrette ayant détraqué un réseau de la santé déjà fragile. Dédain profond du nationalisme québécois sous toutes ses formes. Etc.

Le temps court

Que les libéraux aient été durement battus par la CAQ après un seul mandat ne tenait pas du hasard. Le problème est que la cheffe actuelle et ses troupes – de plus en plus fatalistes, semble-t-il – peinent encore à effacer l’ardoise libérale souillée par les années Couillard-Barrette.

Comment «réinventer» le PLQ après un tel tsunami? Or, à six mois des élections, pour Dominique Anglade, le temps court. Il va sans dire que personne ne s’attend à voir le PLQ capable de terrasser la CAQ.

Une deuxième défaite d’affilée, aussi désastreuse ou pire encore qu’en 2018, risquerait cependant de mettre en danger la survie même du plus vieux parti politique au Québec.