Québec solidaire tourne en rond

Suite à l’élection partielle dans Marie-Victorin, on a beaucoup parlé de la CAQ, du PQ, des conservateurs, du PLQ. Québec solidaire est passé sous le radar.

Or, quand on prend le temps de regarder les résultats de plus près, on se rend compte que QS tourne en rond.

QS fondé il y a 16 ans

Quelques signaux. QS avait obtenu 22 % des votes lors de la dernière élection générale dans Marie-Victorin, il a perdu des plumes lundi en obtenant un maigre à 14,21 %.

De 22 % à 14 %, c’est une bonne baisse. On a tendance à l’oublier, mais QS existe depuis 16 ans ; à 14 %... c’est faible.

Québec solidaire n’obtient même pas le seuil des 15 % qui permet un remboursement de dépenses électorales. Dans le jargon organisationnel des partis, c’est un échec.

Mais plus encore, Marie-Victorin est le genre de circonscription où QS peut et doit performer s’il veut gouverner.

Longueuil est une ville urbaine voisine de Montréal. Une large partie de la population voyage en transport collectif grâce au métro. C’est une circonscription aux assises ouvrières avec un large tissu social, des organismes communautaires et des campus étudiants. Bref, c’est un terreau plus que fertile pour les solidaires et pourtant l’option piétine.

Les stratèges solidaires ont du travail.

Le sourire de François Legault

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu le premier ministre aussi heureux et souriant. Après deux ans de pandémie et des semaines sous le feu des critiques, François Legault peut respirer, le verdict est tombé.

Les citoyens de Marie-Victorin lui ont envoyé une bonne tape dans le dos. À voir sa réaction, le premier ministre en avait bien besoin.

La CAQ avait beaucoup à perdre. Une défaite aurait placé le premier ministre sur la défensive en plus de changer tout le narratif du gouvernement à l’aube d’une élection. François Legault le savait trop bien ; ce n’est pas pour rien que la CAQ a mis le paquet et que tous les ministres ont été conscrits au porte-à-porte.