Tramway: l’accès à Laurier en auto chamboulé

On n’entrera plus en ville de la même façon après l’arrivée du tramway, en 2028, alors que les accès au secteur Laurier seront chamboulés.

• À lire aussi: La Ville lance l’appel de propositions du matériel roulant

• À lire aussi: [EN IMAGES] Secteur du boulevard Laurier: des prétravaux majeurs d’un an pour le tramway

Avec la mise en service du tramway, qui filera sur Laurier, la circulation automobile sera modifiée tout autour. Les responsables de la Ville de Québec ont expliqué ces modifications, mercredi soir, aux membres du conseil de quartier Saint-Louis.

Avec la plateforme du tramway qui sera surélevée, les virages à gauche le long de l’artère ne seront plus possibles qu’à trois endroits, soit à Lavigerie, Jean-De Quen et Robert-Bourassa (direction nord).

Conséquemment, «il va y avoir des changements au niveau des patrons de circulation», a souligné Laurie Laperrière, de la Ville de Québec, ajoutant que tous les secteurs demeureront accessibles.

Les habitudes seront passablement modifiées, pour accéder aux secteurs au nord ou au sud de Laurier, notamment pour les automobilistes qui proviennent des ponts, de l’autoroute Duplessis, de René-Lévesque et de Robert-Bourassa.

Dans plusieurs cas, ils devront se rabattre sur le boulevard Hochelaga, qui a été élargi au cours des dernières années pour accueillir ce nouveau flot de véhicules.

Rochebelle

Par ailleurs, la Ville a présenté une nouvelle esquisse de l’allure que prendra le segment du tramway qui circulera hors rue, sur le campus de Rochebelle. Il passera derrière l’édifice Andrée-P.-Boucher, là où se trouvent actuellement deux terrains de soccer. Le Centre de services scolaires des Découvreurs réaménagera ses terrains avec l’appui de la Ville.

Dans ce secteur, on a appris que sur les 535 arbres existants sur le tracé entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Laurier, 420 seront protégés ou transplantés et 115 devront être abattus. Ce dernier nombre inclut 11 arbres et arbustes de petit diamètre et 26 frênes.

Boisés

En raison de l’aménagement d’un rond-point, une superficie de 400 m2 du boisé de Rochebelle sera touchée. La Ville a insisté pour dire que sa priorité est d’éviter les abattages dans les boisés. Lorsque cela est impossible, les impacts seront minimisés «en compensant par le reboisement, la conservation ou la restauration d’une superficie semblable à proximité de celle retirée».