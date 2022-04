Troisième lien: Marchand s’inquiète de l’étalement urbain

Un jour après avoir vu la nouvelle mouture plus modeste du projet de 3e lien, Bruno Marchand s’est de nouveau inquiété de «l’étalement urbain» que le mégaprojet pourrait causer.

C’est ce que le maire de Québec a répété mercredi matin dans une série d’entrevues données à des médias montréalais. Sa sortie intervient au lendemain d’une rencontre au cours de laquelle le ministre des Transports, François Bonnardel, lui a présenté les grandes lignes du mégaprojet. Une annonce publique du ministre sur le tunnel Québec-Lévis aura lieu jeudi après-midi.

«On veut des faits et des preuves sur des éléments importants : l’environnement, l’étalement urbain, la circulation à Québec, c’est quoi les effets? Avec ça, ça va nous permettre de décider si c’est un bon ou un mauvais projet pour Québec», a-t-il lancé mercredi matin, à l’émission Salut Bonjour, sur les ondes de TVA.

Le maire Marchand a ajouté que l’étalement urbain «c’est exactement ce qu’on vit à chaque fois qu’on crée un espace pour se déplacer comme ça. Il faut que le gouvernement soit capable de dire qu’on va ceinturer l’étalement urbain. Si on ne ceinture pas l’étalement urbain, on augmente nos GES (Gaz à effet de serre) et on diminue nos chances de réduire les effets des changements climatiques».

Tout comme son homologue lévisien Gilles Lehouillier, Bruno Marchand sera présent jeudi après-midi à l’annonce de la nouvelle mouture du troisième lien