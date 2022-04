Un ComediHa! sans contraintes

Le ComediHa! Fest-Québec sera de retour, du 3 au 27 août, avec une 23e édition sans contraintes et des salles pouvant être remplies au maximum de leur capacité. La programmation sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

Les Galas ComediHa! seront de retour et les détails concernant ses six soirées seront révélés au début du mois de mai.

Les séries ComediHa! Club Best of et les Grands bien-cuits ComediHa!, où des humoristes se feront « roaster » par des collègues et amis, seront aussi de retour. Cette série avait connu énormément de succès l’été dernier. On retrouvera aussi plusieurs nouveautés au cœur de la programmation.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Nous sommes très fébriles de mettre le cap sur cette 23e édition du ComediHa! Fest et de pouvoir le faire dans une formule à grand déploiement avec des classiques qui font la renommée du festival depuis ses débuts, mais aussi de nouveaux concepts et des nouveaux lieux de diffusion qui sauront plaire, nous en sommes sûrs, à nos festivaliers », a indiqué, dans un communiqué, Josée Charland, vice-présidente diffusion et directrice générale du ComediHa! Fest.

Programmation à venir

La programmation complète de l’événement sera dévoilée au début de juin.

« Le ComediHa! Fest-Québec est, depuis 22 ans, la fête de l’humour par excellence et le rendez-vous annuel incontournable des festivaliers et des humoristes à Québec. Notre équipe travaille à mettre en place une programmation hautement divertissante et riche en émotions que nous sommes impatients de dévoiler et qui laisse entrevoir des retrouvailles à la hauteur des attentes », a ajouté Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction.