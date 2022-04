Prime Video: un peu de Québec chez Amazon

Une émission humoristique animée par Patrick Huard, un film mettant en vedette Éric Bruneau et une série télé adaptée des romans policiers de Louise Penny... Le Québec sera de plus en plus présent sur la plateforme Amazon Prime Video au cours des prochains mois.

Dans un événement en ligne présenté en direct de Toronto cet après-midi, Prime Video a dévoilé aux médias les détails d’une dizaine de productions canadiennes et québécoises qui seront bientôt offertes à ses abonnés.

Disant vouloir investir davantage dans des productions et du contenu canadien, la plateforme de visionnement en ligne d’Amazon proposera notamment une version québécoise de l’émission humoristique LOL : Last One Laughing. Rebaptisée LOL : Qui rira le dernier ?, cette adaptation d’un concept d’origine nippone sera animée par Patrick Huard. « C’est la première production québécoise d’Amazon et j’en suis très fier », a d’ailleurs indiqué Patrick Huard dans une vidéo préenregistrée diffusée pendant l’événement.

De gros morceaux

Parmi les autres productions annoncées aujourd'hui, soulignons le film anglophone Sugar, qui mettra en vedette l’acteur québécois Éric Bruneau, et The Sticky, une nouvelle série comique dramatique inspirée du célèbre vol de sirop d’érable du siècle, survenu en 2011, et qui est tournée en anglais au Québec.

Autre gros morceau attendu sur la plateforme : la série télé Three Pines, adaptée des populaires romans policiers de l’auteure canadienne Louise Penny. Tournée l’an passé à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est, la série mettra en vedette l’acteur britannique Alfred Molina dans la peau de l’inspecteur en chef Armand Gamache, personnage fétiche des livres de Louise Penny. Three Pines sera diffusé sur Prime Video au début 2023.