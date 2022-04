«Who is Ariane Moffatt?»

« Beaucoup de mes étudiants ne connaissent aucun artiste francophone, ne lisent pas en français, ne regardent jamais la télé en français, et nous sommes dans un cégep francophone !

Imaginez, alors, quelle place occupe la culture québécoise dans l’éducation des francophones et des allophones qui étudient en anglais. »

Quand j’ai lu cette citation de l’enseignante Marie-Lou Bouchard, j’ai poussé un immense soupir de découragement.

Puis quand j’ai lu cette autre citation, dans un reportage d’Émilie Dubreuil de Radio-Canada, j’ai carrément eu des frissons dans le dos : « Si nous n’appliquons pas la loi 101 au cégep, nous courons tout droit vers l’assimilation. Nous allons disparaître culturellement ».

ASSIMILATION ?

Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler de la future obligation pour les étudiants des cégeps anglais de suivre trois cours en français. Comme l’a écrit sur Twitter le ministre Jolin-Barrette : « La langue commune au Québec, c’est le français. Grâce au PL96, tous les étudiants inscrits à un programme collégial en anglais suivront désormais trois cours en français pour obtenir leur DEC ».

Je n’en reviens pas qu’il n’y ait pas eu un tollé quand le président de la Fédération des cégeps a déclaré que 35 % de ses élèves seraient en situation d’échec, car... ils ne maîtrisent pas suffisamment le français.

Ça ne vous fait pas hurler, vous, de savoir que chaque année, au Québec, des milliers d’étudiants quittent les bancs d’école en ne connaissant pas suffisamment la langue de Michel Tremblay ?

Ça ne vous insulte pas de savoir que des jeunes anglophones (qui sont supposément des bilingues exemplaires) sont incapables de comprendre des textes en français ?

Comment ces étudiants peuvent-ils écouter une chanson de Roxane Bruneau, lire un livre de Dominique Fortier, voir un film de Renée Beaulieu, comprendre une blague de Mariana Mazza s’ils ne maîtrisent pas le français ?

Dimanche dernier, la ministre Nathalie Roy a dévoilé son plan de relance de la culture. La CAQ va investir 226 millions pour les trois prochaines années, pour renflouer un secteur gravement amoché par deux ans de pandémie. On va investir des millions pour le rayonnement international.

Voici ce qu’on peut lire dans le plan : « La culture québécoise jouit déjà d’une réputation internationale enviable. En pleine réouverture des marchés étrangers, il est impératif d’augmenter nos efforts pour que les œuvres québécoises puissent continuer à émerveiller au-delà de nos frontières et aller conquérir de nouveaux publics ».

Est-ce qu’on peut aussi « émerveiller à l’intérieur de nos frontières » et « conquérir notre propre public » ?

On célèbre et souligne ces jours-ci le vingtième anniversaire de l’album Aquanaute d’Ariane Moffatt. Si je me promène dans un cégep anglo, combien d’étudiants vont savoir qui elle est, d’après vous ?

Dans cette chronique, je vous parle souvent de la chanson Mommy, que chantait Pauline Julien, sur l’assimilation des francophones à l’anglais.

Pouvez-vous croire que son petit--neveu, Frédéric Julien, est professeur de littérature au Cégep Édouard--Montpetit ? Comme il l’a dit à Émilie Dubreuil de Radio-Canada : « On forme des citoyens, des êtres humains à qui on apprend à aimer une langue et un patrimoine. »

Il est bien sûr en faveur de l’application de la loi 101 dans les cégeps. Car il a peur que la chanson que chantait Pauline Julien ne devienne la réalité.

« Oh mommy, tell me why it’s too late, too late ».