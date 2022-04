ÉMOND, Jeannine Champagne



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le dimanche 10 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Champagne, épouse de feu monsieur Dominique Émond et fille de feu monsieur Émile Champagne et de feu madame Marie-Jeanne Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Les cendres seront ultérieurement inhumées au cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil sa fille: Hélène; ses fils: feu Michel et Patrick; sa petite-fille: Rose; son frère: feu Roger Champagne (feu Andrée Delamarre), leurs enfants et petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Louis (Raymonde Marcotte), Michel (feu Suzanne Laliberté) et feu Jacques (Muriel Flibotte) Annette CND, Judith (Paul Lamontagne), Lisette (feu André Deblois); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre beaux- frères, belles-sœurs qui l'ont précédée: Jean-Pierre (feu Yvette Garneau), Thérèse (feu Marcel Rouleau), Cécile (feu Philippe Tremblay), Gustave, Georges et Madeleine (feu Jean-Marcel Goulet). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8.