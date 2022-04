TANGUAY, Yvon



Au CHU de Québec - Hôpital du Saint-Sacrement, le 13 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Yvon Tanguay, époux de Mme Rolande Binet. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 20 avril de 19h00 à 21h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial, rue Wilbrod-Robert. Monsieur Tanguay laisse dans le deuil son épouse Mme Rolande Binet ; ses enfants : Joan (Daniel Lavoie), Jocelyn (Nicole Langlais), Hélène, Jacquelin (Jocelyne Lachance), Marie-Josée (Michel Fradette) et Jean-François (Nathalie Soucy) ; ses petits-enfants : Valérie, Véronique, Stéphanie, Marie-Chantal, Dominic, Caroline, Lisa-Marie, Alexis, feu Léonie, Léandre, William, Philippe et Loïc; ses arrière-petits-enfants ; ses frères et sœurs : Yval (Jacqueline Dubeau), Henriette (feu Yvon Laramée), Pierrette (Lorenzo Gagné), Gilles (Aline Jolin), Ginette (Jacques Brousseau) et Guy (Marie-Claire Beaulé) ; ses beaux-frères : Yvon Lagacé (feu Lily Tanguay) et Jean-Marc Binet (feu Claudette Thomassin) ainsi que plusieurs neveux et nièces tout particulièrement son filleul Pierre Lagacé, cousins et cousines des familles Tanguay et Binet ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'unité gériatrique de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués.