ST-HILAIRE, Jeannine



À Québec, le 25 mars 2022, est décédée madame Jeannine St-Hilaire. Elle était la fille de feu madame Béatrice Côté et de feu monsieur Lucien St-Hilaire, elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Jacques Falardeau), Michel et Gaétan (Céline Daigle). Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants; monsieur André Leclerc, ses frères et sœurs: Denise, Lucien (feu Yolande Robitaille), feu Georgette, Jacqueline (feu Jean-Paul Fréchette) et feu Gérard; ses petits-enfants: Bruno (Lucy-Maude Villeneuve), Jessy (Isabelle Dery), Karine, Geneviève, Mathieu et Julien; ses arrière-petits-enfants: Alexis, Florence, Elliot et Lorie-Ann. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame St-Hilaire auLa famille recevra les condoléancesde 13h à 15hLa famille tient à remercier les membres du personnel soignants de l'aile P 3e étage de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/).