MORISSETTE, Raymonde Boivin



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 20 mars 2022, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Raymonde Boivin, épouse de feu monsieur Raymond Morissette, fille de feu madame Germaine Robitaille et de feu monsieur Pierre Boivin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Richard Paré), Sylvie (Michel Dufour), Nancy (Bruno Lachance) et Chantal (Éric Jacques); ses petits enfants: Marie Morissette Fitzback (Étienne Demers), Jean-Philippe Tremblay, Elliot Jacques, Benjamin Jacques, Enrick Lachance, Rose Lachance et son arrière-petite-fille Alexe Demers; ses frères et soeurs: feu Marie-Jeanne Boivin (feu Paul Roberge), feu Mariette Boivin (feu Jean Bédard), feu Marie-Paule Boivin, Cécile Boivin (feu Armand Côté), feu Jean-Pierre Boivin, Monique Boivin (feu Paul Martineau), feu Lucien Boivin (Nicole Ness), Lise Boivin (Gaston Desroches), René Boivin (Jeanne Cantin), Maurice Boivin (Julie Gignac), Nicole Boivin (Alain Hamel), feu Madeleine Boivin (Robert Leclerc), Huguette Boivin (Narcisse Gaulin), feu Michel Boivin (Louise Bergeron) et feu Daniel Boivin; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Gérard Morissette (feu Fernande Boucher), feu Rose-Aimée Morissette (feu Edmond Marcoux), feu Octave Morissette (feu Murielle Bédard), feu Olivette Morissette (feu Georges Paradis), feu Carmen Morissette (feu Albert Sirois), feu Fernande Morissette (feu Wilfrid Béland), feu Jacqueline Morissette (feu Roland Plante), feu Gertrude Morissette (feu Louis L'Italien), feu Rosaire Morissette (feu Micheline Grenier), feu Arthur Morissette (feu Yvette Marcotte), feu Jean-Paul Morissette (feu Madeleine Chabot), Marcel Morissette (feu Lucienne Bélanger) et Denise Morissette (feu Roland Duchesneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier sa grande amie Monique Carette. La famille tient à remercier tout le personnel compétent de la Résidence St-Jean- Eudes et Dr François Rousseau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer du sein du Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.