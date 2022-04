LeBLANC, Claire



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 avril 2022, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Claire LeBlanc, épouse de monsieur Donald Thériault, fille de feu monsieur Adélard LeBlanc et de feu madame Aline Gagnon. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Vincent (Catherine Savoie) et François (Jin Hahm); ses petits-enfants: Samuelle, Noah, Hubert, Sophie et Julien; ses frères et sœurs: Hugues (Lise Maltais), Estelle et Maurice (Annie Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Louiselle Thériault (Gérald Savard), Anicet Thériault (Carmen Potvin), Yvon Thériault, Jeanot Thériault (Marie Côté) et Denis Thériault (France Verreault); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au Dr. Paule Laflamme, ainsi qu'à l'ensemble du personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarazzin. La famille vous accueillerale jeudi 21 avril 2022 de 18 h à 21 h età compter de 9 h.