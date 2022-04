BOUTET, Aline Plante



Le 25 mars 2022 à l'hôpital Saint-François d'Assise est décédée paisiblement dans son sommeil Mme Aline Plante Boutet à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Pierre Boutet.et de là, au cimetière Belmont. La famille accueillera parents et amis à l'église de 12h30 à 13h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul, Michel, Benoît (Marianne Bendig), Sylvie (Nelson Kelly) et Lucie, ainsi que feu François, feu Marie, feu René, feu Guy (Johanne Latulippe) et feu Nathalie. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants adorés, Madoura, Satya, Aélia, Stéphanie, Vincent, Laurie-Lee, Alexandra, Marie-Pier, Andrée-Anne, Valérie, Rachel, Marianne, Anthony, Carl-Olivier, Simon, Geneviève, Samuelle, Raphael et ses nombreux arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs : Gilles Boutet (Suzanne Morin), Monique Tremblay (feu Raymond Boutet), tous ses neveux et nièces, particulièrement son neveu Pierre Saindon, ainsi que la famille de Pierre et Yvette Garon, amis de toujours. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence Humanitae pour leur humanisme et les bons soins prodigués.