KIROUAC, Rose Aimée



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 22 mars 2022, à l'âge de 105 ans et 7 mois, est décédée dame Rose Aimée Kirouac, épouse de feu M. Ignace Sirois, fille de feu M. Ludger Kirouac et de feu dame Marie Louise Castonguay. Elle demeurait à Québec et autrefois de Saint-François-Xavier-de-Viger. La famille recevra les condoléances au funérarium, à compter de 14 h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-François-Xavier-de-Viger en mai 2022. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clairette (feu Laurent Dubé), Marielle (feu Emilien Garneau), Réjean (Nicole Rioux), Réjeanne (Jean-Pierre Lapierre), Gaétane; ses petits-enfants: Hélène, Linda (Luc Chassé), feu Régis, Chantal (Rémi Dionne), Guylaine (Claude Tremblay), Jasmine (Jean-François Grégoire), Alain, Sonia, Geneviève (Benoit St-Pierre), Sébastien (Mélanie Côté); ses arrière-petits- enfants: feu Yoan, ÉriKa, Daren, Kelly, Camille, Charles, Tristan, Samuel et Mégane. Elle était la sœur de: feu Julien (feu Jeanne Jalbert), feu Rolland (Aldine Pelletier), Benoît, Rosanne (Rolland Pelletier), feu Venant ((feu Dolores Sirois), (feu Dora Martin)). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et amis des familles Kirouac et Sirois. Des remerciements à tout le personnel du 2e étage du CHSLD de Loretteville, pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués à notre maman. Les services professionnels ont été confiés à la