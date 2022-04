ROY, René



À la Résidence Ste-Anne, le 21 mars 2022, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédé monsieur René Roy, époux de feu madame Colette Létourneau, fils de feu madame Antoinette Prévost et de feu monsieur Joseph Arice Roy. Il demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres se fera ensuite au cimetière St-Charles. Il a rejoint ses sœurs: feu Sr Madeleine Roy, feu Germaine Roy (feu André Deschênes), feu Marcelle Roy (feu Georges Belley), feu Denise Roy et feu Thérèse (feu Aldo Landigni). Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Henriette Létourneau (feu Raymond Genest) et Huguette Létourneau (Jean-Guy Gélinas); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il a rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau: Maurice (Carmen Bujold), Charles-Henri (Thérèse Anctil), Laurent-Paul.