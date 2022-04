ROY, Murielle Veilleux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Murielle Veilleux, épouse de monsieur Jean Roy, fille de feu Fernando Veilleux et de feu Marguerite Lemieux. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicholas et Claudia (David Malenfant); ses petits-fils: Charles-Edouard et Louis-Thomas; ses frères et soeurs: Michel (Micheline Couture), Louisette (Marie-Paule Lavigne), Gérald (Suzanne Poulin), Claude (Francine Carrier), Luc (Lucie Bégin), Robert, Suzanne (Richard Lorrain) et Jocelyne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: Richard, Renée, Serge (Lise Paquet) et Lise Couture; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.