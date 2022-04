3e lien: des changements bien accueillis par la communauté d’affaires de Québec

Selon la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), les changements annoncés au 3e lien viennent atténuer des préoccupations entourant le projet, tout en conservant les gains anticipés pour améliorer la mobilité et la fluidité entre les deux rives.

«La communauté d’affaires de Québec souhaite depuis longtemps que l’on améliore la connexion interrives afin de mieux relier nos deux pôles économiques d’une façon plus efficace. La nouvelle mouture du tunnel Québec-Lévis vient toujours répondre à cette volonté, tout en diminuant l’impact du projet sur les finances publiques et certains risques associés aux travaux. On ne peut que saluer ces améliorations», a fait part Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la CCIQ.

D'après un sondage réalisé en juin 2021, 67 % des membres de la CCIQ s’étaient prononcés en faveur du projet de Réseau express de la Capitale, tandis que 24 % y étaient défavorables et 9 % n’avaient pas d’opinion.

Pris isolément, le tunnel Québec-Lévis récoltait 57 % d’opinions favorables, contre 34 % d’opinions défavorables et 9 % d’indécis.

La CCIQ effectuera prochainement un nouveau sondage auprès de ses membres pour connaître l’évolution des préoccupations de la communauté d’affaires quant aux grands projets dans la région de Québec, incluant le tunnel Québec-Lévis.