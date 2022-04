BOUFFARD, Roméo



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Roméo Bouffard, époux de feu madame Marielle Baker. Il était le fils de feu René Bouffard et de feu Rose-Aimée Seaborn. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, ses fils: Denis (Chantal Blier), Serge (Sandra Lebel), Benoit (Caroline Fortier); ses petites-filles: Maryline (Samuel), Stéphanie (Jérôme), Audrey (Patrick) et Ariane (Gabriel); ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Bouffard et Baker, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à faire des remerciements très spéciaux à l'infirmière Cindy Prud'homme et toute l'équipe du CLSC de St-Romuald pour leur excellent travail ainsi qu'au Dre Frédérique Bissonnette, Dre Émilie Boucher et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.