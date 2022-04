DESCHÊNES, Claire



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 avril 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Claire Deschênes, épouse de monsieur Wilfrid Houle, fille de feu Pascal Deschênes et de feu Louise-Yvette Corriveau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Wilfrid; son fils Éric Houle (Michelle Langlois); sa petite-fille Meghan Houle (Jafar Khezri); Nancy Martel; ses frères et sœurs : Jeannine (feu Paul-Henri Lachance), Élizabeth (feu Cyrille Marceau), Paulette (Gaston Lachance), feu Jules (Jeannine Nadeau), Gilles (Laurette Lachance), Gilberte (feu Edgar Fillion), feu Lionel (Micheline Collin), feu Florence (feu Robert Couture), Jeannette (Jules Lachance), Pierrette (Serge Drapeau), Thérèse (Aimé Marceau), Claudette (Roméo Couture), Constance (Raymond Lachance), Roger (Diane Ouellet), Jean-Paul (Johanne Marceau) et Henri (Solange Marceau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Houle : Jacqueline, feu Anita (Denis Laroche), Pauline (feu Réjean Boutin), Diane (feu Réjean Léonard), Louise, Michel (Lise Vachon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org