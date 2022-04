FILLION, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2022, à l'âge de 92 ans et 10 mois est décédé sereinement monsieur Richard Fillion, époux de madame Fernande Poirier. Natif de Rimouski, il était le fils de feu Léopold Fillion et de feu Jeanne Dubé. Il résidait depuis plusieurs années à Lévis.La famille recevra les condoléances aule samedi 16 avril 2022, de 9 h à 11 h 30. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Paul Labissonnière), Alain (Carolle Dumont) et Stéphane (Lucie Duguay); ses petits-enfants: Jonathan, Benjamin (Amélie-Anne Normand), Cassandre et Emmanuel (Gabrielle Fournier); ses frères et sœurs: Raymonde (André Anderson), feu Jacques (Gaétane Truchon), feu Gérard et Gervais; ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux et nièces et bien des amis. Sincères remerciements à toute l'équipe de la Résidence Jazz de Lévis, à l'unité de cardiologie et celle des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188,www.fhdl.ca.