TRUDEL, Edgar



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 1er avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Edgar Trudel, époux de dame Denyse Belzile, fils de feu Albertine Morasse et de feu Alexandre Trudel. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 17 avril 2022 de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 18 avril 2022 de 12h à 13h30.. Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Saint-Léonard de Portneuf, sous la direction de laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Monique, Guy (Christine Lebrun), Claude, Annie (Marc Tellier); ses petits-enfants: Jérôme Bédard (Élizabeth Laforest-Jean), Simon Bédard (Véronique Pelchat), Camille Trudel-Deschênes, Nicolas Trudel-Deschênes, Catherine A. Trudel (Garrett Brickens), Alexander M. Trudel, Clara Trudel-Tellier, Jeanne Trudel-Tellier; ses frères et soeurs: feu Robert Trudel (Marguerite Morasse), feu Alexis Trudel (Alice Jobin), Raymond Trudel (feu Berthe Cantin), feu Camille Trudel (Léonida Hardy), feu Eudore Trudel (Jeannine Petit), feu Martin Trudel (Jacqueline Moisan), Odilon Trudel (Suzanne Béland), Lucien Trudel (Georgette Couture), Carmel Trudel (Bernard Couturier); ses beaux-frères et belles sœurs: feu Henri Belzile (Rita Morneau), feu Suzanne Belzile (feu Paul DeSerres), Gilbert Belzile (Gemma Martin), feu Claude Belzile, Flavien Belzile, Lise Belzile, Françoise Belzile (feu Raymond Lemieux), Alphonse Belzile (feu Lise Piché); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (Recherche sur le cancer du poumon), 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc